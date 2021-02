Borsa, dopo l’attacco all’argento i millennial traders puntano l’Europa (Di martedì 2 febbraio 2021) I future del metallo tornano in area 30, come non accadeva dal 2013. Preoccupa la discrepanza con la quotazione del bene fisico che ha superato anche i 40 dollari Leggi su ilsole24ore (Di martedì 2 febbraio 2021) I future del metallo tornano in area 30, come non accadeva dal 2013. Preoccupa la discrepanza con la quotazione del bene fisico che ha superato anche i 40 dollari

... con la chiara controtendenza invece di Ferrari, che è scesa del 2,9% finale dopo i conti con utile ... Di quelli per i quali Borsa italiana ha vietato ordini senza limiti di prezzo, il più mosso è stato ...

In questo momento, perde il 54,6% a 102,15 dollari, dopo essere sceso in giornata sotto i 75 dollari; ieri, ha perso oltre il 30%; la scorsa settimana, aveva guadagnato il 400%. Quattro mesi fa, il ...

Il su e giù dei titoli della catena di retail fisico in crisi (presente anche in Italia) ha coinvolto ricchi e poveri in facili guadagni e perdite miliardarie ...

L’indice tech USA reagisce a contatto con la trendline che conta il minimo segnato durante lo scoppio della pandemia. Vediamo le strategie con i Certificati Turbo24 di IG ...

