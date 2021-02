Balotelli-Cellino | l’attaccante ora chiede 800mila euro

(Di martedì 2 febbraio 2021) Il Collegio Arbitrale ha dato ragione a Marionella causa trae la sua ex squadra, il Brescia del presidente Massimo. L’organo di giustizia, chiamato ad esaminare la richiesta di risoluzione del contratto prospettato dal Brescia, ha deciso di respingere il ricorso della società lombarda, come riporta la Gazzetta dello Sport. La L'articolo

zazoomblog : Balotelli - Cellino primo round a Supermario: ecco la decisione del collegio arbitrale - #Balotelli #Cellino… - pino616gmailco1 : RT @Gazzetta_it: #Balotelli - #Cellino, primo round a Supermario: ecco la decisione del collegio arbitrale - roberto_bjor : RT @Gazzetta_it: #Balotelli - #Cellino, primo round a Supermario: ecco la decisione del collegio arbitrale - sportli26181512 : Balotelli-Cellino, primo round a Supermario: ecco la decisione del collegio arbitrale: Balotelli-Cellino, primo rou… - Gazzetta_it : #Balotelli - #Cellino, primo round a Supermario: ecco la decisione del collegio arbitrale -

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli Cellino

La Gazzetta dello Sport

Round a favore di Marionell'ormai nota querelle con Massimo. Il collegio arbitrale, chiamato ad esaminare la richiesta di risoluzione del contratto prospettato dal Brescia, ha deciso di respingere il ...Duro strisicone esposto dai tifosi del Brescia contro Mario: il calciatore risponde sui social e tira in ballo: sono altri i giocatori che hanno amato questa città, per noi vali zero uomo senza dignità", queste le parole scritte su uno striscione esposto a Brescia in occasione della sfida ...Balotelli Cellino Brescia Collegio Arbitrale - Il Collegio Arbitrale ha dato ragione a Mario Balotelli nella causa tra l'attaccante e il Brescia di Cellino ...Il collegio arbitrale ha respinto la richiesta di risoluzione del contratto di Mario Balotelli da parte del Brescia di Massimo Cellino ...