Alitalia: cda Ita, preoccupazione per tempi vendita, procedure non rinviabili (2) (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) - Lazzerini ha anche illustrato, si legge nella nota, la pianificazione di dettaglio per il 2021/22 in cui sono state calate e programmate le linee di Piano. Il Consiglio, nel confermare la strategia e gli assi portanti dello Schema di Piano Industriale, ha anche condiviso l'opportunità di riflettere nella programmazione operativa dei prossimi trimestri le ultime e più aggiornate proiezioni di traffico aereo su cui influiscono gli effetti della seconda ondata di Covid, con nuove restrizioni di movimento, e i ritardi delle campagne vaccinali. Il Cda ha infine approvato il budget di spesa per le attività del primo trimestre 2021 che sarà poi completato per l'anno, in funzione delle tempistiche con cui si procederà all'aumento di capitale e al lancio operativo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) - Lazzerini ha anche illustrato, si legge nella nota, la pianificazione di dettaglio per il 2021/22 in cui sono state calate e programmate le linee di Piano. Il Consiglio, nel confermare la strategia e gli assi portanti dello Schema di Piano Industriale, ha anche condiviso l'opportunità di riflettere nella programmazione operativa dei prossimi trimestri le ultime e più aggiornate proiezioni di traffico aereo su cui influiscono gli effetti della seconda ondata di Covid, con nuove restrizioni di movimento, e i ritardi delle campagne vaccinali. Il Cda ha infine approvato il budget di spesa per le attività del primo trimestre 2021 che sarà poi completato per l'anno, in funzione dellestiche con cui si procederà all'aumento di capitale e al lancio operativo.

italiavola : ITA – Italia Trasporto Aereo: si è riunito il CdA. Preoccupazione per la lettera arrivata da Alitalia in AS - TV7Benevento : Alitalia: cda Ita, preoccupazione per tempi vendita, procedure non rinviabili (2)... - TV7Benevento : Alitalia: cda Ita, preoccupazione per tempi vendita, procedure non rinviabili... -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia cda Alitalia, Montezemolo è il nuovo presidente: in arrivo altri 80 milioni

... a sua volta, avrà il 51% della nuova Alitalia nella quale Etihad deterrà il 49%. Il cda presieduto da Roberto Colaninno ha esaminato vari punti, tra cui le designazioni nella nuova società già ...

Alitalia, nuovo piano entro fine settimana

'Sullo sfondo di un contesto finanziario complesso', il cda di Alitalia intanto 'ha preso atto delle performance commerciali registrate nel mese di gennaio', si legge ancora nella nota diffusa al ...

ITA, CdA preoccupato per i tempi delle procedure di vendita di Alitalia Teleborsa Alitalia: cda Ita, preoccupazione per tempi vendita, procedure non rinviabili

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Il Cda di Ita che si è riunito oggi a Roma, sotto la presidenza di Francesco Caio, ha espresso "preoccupazione, in linea con la lettera inviata dai vertici ...

ITA, CdA preoccupato per i tempi delle procedure di vendita di Alitalia

Il consiglio di amministrazione di ITA, la newco destinata a succedere ad Alitalia, ha espresso preoccupazione, in linea con la lettera inviata ...

... a sua volta, avrà il 51% della nuovanella quale Etihad deterrà il 49%. Ilpresieduto da Roberto Colaninno ha esaminato vari punti, tra cui le designazioni nella nuova società già ...'Sullo sfondo di un contesto finanziario complesso', ildiintanto 'ha preso atto delle performance commerciali registrate nel mese di gennaio', si legge ancora nella nota diffusa al ...Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Il Cda di Ita che si è riunito oggi a Roma, sotto la presidenza di Francesco Caio, ha espresso "preoccupazione, in linea con la lettera inviata dai vertici ...Il consiglio di amministrazione di ITA, la newco destinata a succedere ad Alitalia, ha espresso preoccupazione, in linea con la lettera inviata ...