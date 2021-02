Unicredit, UBS è positiva (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Positivi gli analisti di UBS che hanno incrementato sia il target price che la raccomandazione su Unicredit. Il prezzo obiettivo è stato aumentato a 10,80 euro dagli 8,80 della precedente indicazione e il giudizio è stato rivisto a “buy” da “neutral”. Intanto, sul listino milanese, l’istituto di credito amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 7,653 euro. Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Positivi gli analisti di UBS che hanno incrementato sia il target price che la raccomandazione su. Il prezzo obiettivo è stato aumentato a 10,80 euro dagli 8,80 della precedente indicazione e il giudizio è stato rivisto a “buy” da “neutral”. Intanto, sul listino milanese, l’istituto di credito amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 7,653 euro.

Il FTSEMib consolida il rialzo all'1%

UniCredit guadagna l'1,35% a 7,659 euro . Gli analisti di UBS hanno alzato a 10,8 euro il target price sull'istituto e hanno migliorato a "Buy" (acquistare) il giudizio. Ottima giornata per Buzzi ...

(ANSA) – MILANO, 01 FEB – Resta positiva Piazza Affari (+1%) nel pomeriggio, in linea con l’andamento delle altre principali Borse europee, in rimbalzo dopo le tensioni sui vaccini, che comunque non s ...

