Pubblicità durante la messa, l’ira del parroco: “Ora fate così” (Di lunedì 1 febbraio 2021) In tempo di Covid la messa è diventata, più che mai, anche un appuntamento televisivo. Tanti i fedeli che non potendosi recare in chiesa seguono la celebrazione sul piccolo schermo.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 1 febbraio 2021) In tempo di Covid laè diventata, più che mai, anche un appuntamento televisivo. Tanti i fedeli che non potendosi recare in chiesa seguono la celebrazione sul piccolo schermo.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

alfredotec6 : @clawin8 @RobertoMerlino1 Se durante la pubblicità cambi cambia anche l ascolto... - Andrea47587800 : Eh niente ho finito i popcorn durante a pubblicità #90giorniperinnamorarsi - 94Angy : @humandrugs1 Non è una questione di pubblicità purtroppo o le ragazze durante non lo avrebbero chiamato concerto. - orgiagi : È indecente tutta sta pubblicità durante la partita. Pare la pubblicità che parte su twitch se non sei sub con la d… - valeh89 : Sulla RAI durante i film fanno poca pubblicità, manco due minuti per andare a fare pipì. -

Ultime Notizie dalla rete : Pubblicità durante Silenzio, parla DeLillo

Durante la lettura del nuovo romanzo di Don DeLillo, Il silenzio (Einaudi), è inevitabile ripetersi ... tutto è pronto per il grande rito americano del football: la tv trasmette pubblicità di birra, ...

L'Emilia Romagna da oggi torna in zona gialla: apertura dei locali e spostamenti tra comuni, ecco cosa cambia

Visita a parenti a amici Durante la giornata è consentito lo spostamento verso una sola abitazione ... esulta lo Stadium Mirandola (1 - 3) La tua pubblicità qui Invia segnalazioni WhatsApp 333 7575246 -...

Rocco Siffredi: «Mia moglie Rozsa non ha cercato di farmi cambiare idea» Corriere della Sera la lettura del nuovo romanzo di Don DeLillo, Il silenzio (Einaudi), è inevitabile ripetersi ... tutto è pronto per il grande rito americano del football: la tv trasmettedi birra, ...Visita a parenti a amicila giornata è consentito lo spostamento verso una sola abitazione ... esulta lo Stadium Mirandola (1 - 3) La tuaqui Invia segnalazioni WhatsApp 333 7575246 -...