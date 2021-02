Palamara alza il tiro: Ermini? Anche lui eletto al Csm col sistema dell’hotel Champagne. E Pignatone… (Di lunedì 1 febbraio 2021) Luca Palamara alza il tiro suoi suoi ex-colleghi che lo hanno messo all’indice ed espulso dalla magistratura trattandolo come un appestato. E quello che era un timore recondito, il fastidioso ronzio di un’ape vicino all’orecchio, inizia a prendere pericolosamente concretezza: Luca Palamara ne ha per tutti, nessuno escluso. La biblica parola d’ordine è: “muoia Sansone con tutti i Filistei”. E l’azione è conseguente. Il problema per i suoi ex-colleghi a questo punto non è più “chi”, ma “quando”. E “come”. Prendiamo Ermini, il placido avvocato toscano proiettato da Renzi ai vertici del Csm. Ieri fra Ermini – che ha definito incautamente l’ex-pm romano una “scoria” – e Palamara, c’è stato il primo round. Oggi è arrivato il resto. “La versione iniziale per cui il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Lucailsuoi suoi ex-colleghi che lo hanno messo all’indice ed espulso dalla magistratura trattandolo come un appestato. E quello che era un timore recondito, il fastidioso ronzio di un’ape vicino all’orecchio, inizia a prendere pericolosamente concretezza: Lucane ha per tutti, nessuno escluso. La biblica parola d’ordine è: “muoia Sansone con tutti i Filistei”. E l’azione è conseguente. Il problema per i suoi ex-colleghi a questo punto non è più “chi”, ma “quando”. E “come”. Prendiamo, il placido avvocato toscano proiettato da Renzi ai vertici del Csm. Ieri fra– che ha definito incautamente l’ex-pm romano una “scoria” – e, c’è stato il primo round. Oggi è arrivato il resto. “La versione iniziale per cui il ...

