Neymar giura fedeltà | “Voglio rimanere a Parigi Mbappe? Confido in lui”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) In un’intervista rilasciata a Telefoot,ha dichiarato la sua intenzione di restare a: “Sono molto felice. Le cose sono cambiate molto econtinuare le prossime stagioni. Sono cambiate molto e mi sento bene. Sono più tranquillo.” Il campione brasiliano ha poi aggiunto un messaggio per il compagno di squadra: “restare eanche in Mbappé. Inoltre, questo è ciò cheno tutti i tifosi del Paris. Vogliamo tutti che il PSG sia una grande squadra”. Foto: Twitter Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Neymar giura

