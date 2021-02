Myanmar | appelli a rispetto voto e rilascio Suu Kyi | le reazioni nel mondo Adnkronos 4

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 febbraio 2021) () - - FRANCIA: "Ci sono state le elezioni lo scorso novembre, Aung San Suu Kyi è stata eletta e in queste condizioni chiediamo venga rispettato il risultato del", ha detto il portavoce del governo, Gabriel Attal, a France Info. Parigi, ha aggiunto, "discute" della situazione "con gli alleati nel quadro degli organismi internazionali". Il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, ha chiesto la "liberazione immediata e senza condizioni di Aung San Suu Kyi, Win Myint e di tutte le personalità del governo e della società civile arrestate" e ha sottolineato come "questi arresti, al pari del trasferimento dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario all'esercito costituiscano una inaccettabile messa in discussione del processo democratico". La Francia, che sollecita il "rigoroso" per i risultati del ...