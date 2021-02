Flop vaccinazioni in Germania, vertice Merkel-case farmaceutiche (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

La campagna di vaccinazione va a rilento e finisce al centro delle polemiche anche in Germania. Problemi pratici da risolvere che la cancelliera Angela Merkel ha messo al centro di un vertice con i ...

Vaccinazione anti Covid, floppone del sito sviluppato da Deloitte per il Cdc Usa

Negli Stati Uniti, il sito predisposto dal Cdc ( Centers for Disease Control and Prevention ) che doveva permettere di gestire tutte le vaccinazioni anti Covid si è rivelato un flop. Solo nove su ...

Roma, 1 feb. (askanews) - La campagna di vaccinazione va a rilento e finisce al centro delle polemiche anche in Germania. Problemi pratici ...

Tutti i flop dell’Europa nella pandemia

“Bisogna che i governi si mettano in testa che va ceduta una parte di sovranità anche per gestire le questioni sanitarie…che questo virus ha dimostrato ...

