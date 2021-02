Covid, l' Abruzzo in zona gialla, ma casi in aumento e caos scuole (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'Aquila - L'Abruzzo torna in zona gialla dopo due settimane in arancione. Le città si rianimano e bar e ristoranti riaprono al pubblico, almeno fino alle 18. Mentre le restrizioni si riducono, però, i numeri dell' emergenza, soprattutto quelli relativi ai nuovi contagi, sono in aumento. I problemi riguardano in particolare il mondo della scuola: sono migliaia le persone - tra studenti, docenti e collaboratori - in quarantena a causa di casi di Covid-19 nelle classi. A Pescara, ieri, il sindaco ha chiuso diversi istituti proprio a causa del rapido aumento dei contagi. Nel capoluogo adriatico, infatti, il virus sta circolando velocemente: 912 i casi emersi a gennaio, con una media di 30 contagi al giorno. Tanti i giovani e i giovanissimi che hanno ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'Aquila - L'torna indopo due settimane in arancione. Le città si rianimano e bar e ristoranti riaprono al pubblico, almeno fino alle 18. Mentre le restrizioni si riducono, però, i numeri dell' emergenza, soprattutto quelli relativi ai nuovi contagi, sono in. I problemi riguardano in particolare il mondo della scuola: sono migliaia le persone - tra studenti, docenti e collaboratori - in quarantena a causa didi-19 nelle classi. A Pescara, ieri, il sindaco ha chiuso diversi istituti proprio a causa del rapidodei contagi. Nel capoluogo adriatico, infatti, il virus sta circolando velocemente: 912 iemersi a gennaio, con una media di 30 contagi al giorno. Tanti i giovani e i giovanissimi che hanno ...

