Boris, i fan della serie possono gioire: “La quarta stagione si farà” (Di lunedì 1 febbraio 2021) I fan di Boris possono gioire: la quarta stagione della serie cult si farà. Dopo i diversi rumors a fornire una certezza è l’attore Alberto Di Stasio che interpretava Sergio Vannucci “il direttore di produzione de Gli Occhi del Cuore“. Una comunicazione a sorpresa arrivata durante una diretta su Twitch dell’attore con Alessandro Covone, parlando della sua carriera in maniera cronologica è arrivato al punto: “Fino ad arrivare a Boris 1, Boris 2, Boris 3 e se posso, sottovoce, tanto non ci ascolta nessuno, si farà la quarta stagione di Boris“. “Siamo contenti che si faccia, gireremo in estate e sarà pronta in autunno o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) I fan di: lacult si. Dopo i diversi rumors a fornire una certezza è l’attore Alberto Di Stasio che interpretava Sergio Vannucci “il direttore di produzione de Gli Occhi del Cuore“. Una comunicazione a sorpresa arrivata durante una diretta su Twitch dell’attore con Alessandro Covone, parlandosua carriera in maniera cronologica è arrivato al punto: “Fino ad arrivare a1,2,3 e se posso, sottovoce, tanto non ci ascolta nessuno, siladi“. “Siamo contenti che si faccia, gireremo in estate e sarà pronta in autunno o ...

