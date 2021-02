Allan, gesto d’amore: si rasa a zero per il figlio colpito da alopecia (FOTO) (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Ho deciso di mostrare la FOTO di mio figlio per preservarlo. È un bambino felice, ride sempre! È il sole di casa nostra. Prende tutto bene e a volte prende in giro sé stesso. Ma altre volte finisce per essere rattristato dalle domande e dagli sguardi. E non voglio più vederlo così”. Lo ha scritto l’ex centrocampista del Napoli, Allan, che su instagram ha spiegato di essersi rasato a zero per un gesto d’amore per Miguel, suo figlio, colpito da alopecia. E ancora: “Non sapevo cosa dire ma dopo aver pregato e pensato un po’, ho deciso di condividere questa situazione che stiamo vivendo da tempo. Quando il nostro Miguel aveva 4 anni gli è stata diagnosticata l’alopecia. L’unico problema principale con ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Ho deciso di mostrare ladi mioper preservarlo. È un bambino felice, ride sempre! È il sole di casa nostra. Prende tutto bene e a volte prende in giro sé stesso. Ma altre volte finisce per essere rattristato dalle domande e dagli sguardi. E non voglio più vederlo così”. Lo ha scritto l’ex centrocampista del Napoli,, che su instagram ha spiegato di essersito aper unper Miguel, suoda. E ancora: “Non sapevo cosa dire ma dopo aver pregato e pensato un po’, ho deciso di condividere questa situazione che stiamo vivendo da tempo. Quando il nostro Miguel aveva 4 anni gli è stata diagnosticata l’. L’unico problema principale con ...

