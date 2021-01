Marcucci Pd | ' Stop alle ambizioni dei singoli | è necessaria una maggioranza riformista'

(Di domenica 31 gennaio 2021) Il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andreadetta la linea da seguire per l'esecutivo. "Prima degli interessi o delledei, deve venire sempre, e sottolineo sempre, l'interesse ...

globalistIT : - algirone : @MMastrantuono Se il PD concorda con #Renzi uno stop alla belligeranza, impegnandosi in prima persona (Marcucci in… -

Ultime Notizie dalla rete : Marcucci Stop

la Repubblica

Per"è molto positivo che ieri dal Presidente Fico, tutti i partiti abbiano sottolineato l'importanza di un accordo da sottoscrivere. Dimostra la determinazione degli alleati".... dai capigruppo di Camera e Senato, Graziano Delrio e Andrea, dalla presidente del partito ... che dovevano essere realizzate e che a un certo punto hanno avuto uno". Per il M5S bisogna "...Il capogruppo Pd al Senato: "Rimettere in salute questa maggioranza poi è molto importante e le ho già detto che credo lo si debba fare con Conte" ...Crisi governo Continuano oggi le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo governo. Oggi ...