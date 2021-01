"La personalità e i suoi appoggi: perché Franzoni non confessa il delitto di Cogne" (Di domenica 31 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio A 19 anni dal delitto, la drammatica vicenda di Cogne tiene ancora banco. Annamaria Franzoni è colpevole o innocente? "Assolutamente innocente", dice Carlo Taormina a ilGiornale.it. Colpevolista Bruzzone: "Nessun dubbio" Sono passati 19 anni dal delitto di Cogne, 13 dalla condanna per omicidio nei confronti di Annamaria Franzoni, madre del piccolo Samuele Lorenzi, vittima di infanticidio. A distanza di quasi due decadi dalla terribile vicenda, e nonostante la sentenza definitiva della Cassazione abbia sancito le pagine conclusive di un lungo iter processuale, il finale di questa storia da brividi sembra ancora sospeso: Annamaria Franzoni non ha mai confessato di aver ucciso il figlio. "Credo ancora e assolutamente ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 31 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio A 19 anni dal, la drammatica vicenda ditiene ancora banco. Annamariaè colpevole o innocente? "Assolutamente innocente", dice Carlo Taormina a ilGiornale.it. Colpevolista Bruzzone: "Nessun dubbio" Sono passati 19 anni daldi, 13 dalla condanna per omicidio nei confronti di Annamaria, madre del piccolo Samuele Lorenzi, vittima di infanticidio. A distanza di quasi due decadi dalla terribile vicenda, e nonostante la sentenza definitiva della Cassazione abbia sancito le pagine conclusive di un lungo iter processuale, il finale di questa storia da brividi sembra ancora sospeso: Annamarianon ha maito di aver ucciso il figlio. "Credo ancora e assolutamente ...

Pinkospallino : @erretti42 Io sono abbastanza 'imbecille' e anche poco sveglio. Ho letto e riletto il tuo pensiero. Potresti chiari… - _killmymind28 : Un anno di Walls. Un anno da quando Lou ci ha fatto scoprire un lato della sua personalità che non conoscevamo. Un… - happvnes : Bloom Bloom mi è piaciuta, anche se varie volte è stata egoista alla fine ha capito i suoi sbagli e si è scusata. P… - utini19 : RT @utini19: Renzi ritira i suoi ministri ma contestualmente si dichiara pronto a collaborare con qualunque governo, quindi pure di Conte.… - allegra134 : Per me uguale, ma non sottovalutiamo il fatto che se noi siamo cambiati nei suoi riguardi è perchè anche lui è camb… -

Ultime Notizie dalla rete : personalità suoi LA STANZA/ La sorpresa di un film che ha il fulcro in una casa

... ossia innestare una propria personalità dentro un meccanismo di genere che guarda a modelli altrui. sul luogo, i suoi spazi e le sue atmosfere, facendo in modo che solo attraverso l'immagine di quei ...

La fanfara di Auschwitz e il nostro ultimo anno di orrori

Per un anno, su tutto questo ha vigilato l'oscuro Giuseppi, coi suoi Dpcm da Stato Libero di ... Il paese era già malatissimo, ma ancora non era scoppiata l'ultima guerra: quella affidata a personalità ...

Governo: Bettini, 'ora solo personalità per Agricoltura, adeguamenti squadra dopo' Affaritaliani.it ... ossia innestare una propriadentro un meccanismo di genere che guarda a modelli altrui. sul luogo, ispazi e le sue atmosfere, facendo in modo che solo attraverso l'immagine di quei ...Per un anno, su tutto questo ha vigilato l'oscuro Giuseppi, coiDpcm da Stato Libero di ... Il paese era già malatissimo, ma ancora non era scoppiata l'ultima guerra: quella affidata a...