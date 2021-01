Domenica In, Antonella Clerici chef: «Ma la vera cuoca in casa è Maelle» (Di domenica 31 gennaio 2021) «E ora vado in un bosco meraviglioso, in un paradiso dalla mia amica Antonella Clerici», così Mara Venier ha presentato l’amica conduttrice a Domenica In nella puntata di oggi. «Guarda dove ti ho portato, sono in cucina; qui ho il forno dove cucino il pane, è qui che stiamo insieme in famiglia, dove giochiamo a carte e – ovviamente – guardiamo Domenica In. Una Domenica come quella di tanti italiani», ha risposto Antonella Clerici. Domenica In, la puntata Poi la conduttrice di Rai Uno ha chiesto ad Antonella Clerici: «Sai ho letto il tuo libro: va bene, ci sono le ricette, ma credo che nasca dal tuo cuore perché racconta la tua nuova vita: è così». Al che la conduttrice di È sempre mezzogiorno ha risposto: «Guarda ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 31 gennaio 2021) «E ora vado in un bosco meraviglioso, in un paradiso dalla mia amica», così Mara Venier ha presentato l’amica conduttrice aIn nella puntata di oggi. «Guarda dove ti ho portato, sono in cucina; qui ho il forno dove cucino il pane, è qui che stiamo insieme in famiglia, dove giochiamo a carte e – ovviamente – guardiamoIn. Unacome quella di tanti italiani», ha rispostoIn, la puntata Poi la conduttrice di Rai Uno ha chiesto ad: «Sai ho letto il tuo libro: va bene, ci sono le ricette, ma credo che nasca dal tuo cuore perché racconta la tua nuova vita: è così». Al che la conduttrice di È sempre mezzogiorno ha risposto: «Guarda ...

infoitcultura : Ornella Vanoni, Antonella Clerici e Caterina Balivo a “Domenica In” - mattinodinapoli : Domenica In, Antonella Clerici chef: «Ma la vera cuoca in casa è Maelle» - PasqualeMarro : Antonella Clerici a Domenica In, incursione in diretta - ElybetCa : RT @DavLucia: @AntonellaLaTor6 @ScrivoArte2 @ScrivoArte @gori_magnani @Rebeka80721106 @ElybetCa Gioia alla tua domenica Antonella un caro a… - tommyicyzorzi : @antonella_dell Sisi appunto, però alcuni hanno detto che dovrebbe cedere il suo late show e farlo condurre a qualc… -