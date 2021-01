"Ursula e Draghi" e un calcione a Conte. Ora spunta Calenda, Berlusconi sotto assedio: "Ecco il prossimo governo" (Di sabato 30 gennaio 2021) Anche Carlo Calenda prova a toccare palla in queste consultazioni dove, per ovvie ragioni, la sua Azione ha ben poco da dire e ben poco da incidere. Ma tant'è, il candidato sindaco di Roma dice la sua in un'intervista a Rtl 102.5, dove boccia il "ter" di Giuseppe Conte e rilancia ancora quella cosiddetta "maggioranza Ursula", ossia uno schieramento di partiti europeisti, per la quale sarebbe fondamentale il supporto di Forza Italia. Silvio Berlusconi, però, pur tentato da un simile esecutivo, ha garantito di non voler strappare con il centrodestra, con gli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Dunque, largo alle parole di Calenda. "Noi di Azione abbiamo detto da tempo che l'unica cosa che può stare in piedi in questo momento è un governo come Ursula: la Commissione ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Anche Carloprova a toccare palla in queste consultazioni dove, per ovvie ragioni, la sua Azione ha ben poco da dire e ben poco da incidere. Ma tant'è, il candidato sindaco di Roma dice la sua in un'intervista a Rtl 102.5, dove boccia il "ter" di Giuseppee rilancia ancora quella cosiddetta "maggioranza", ossia uno schieramento di partiti europeisti, per la quale sarebbe fondamentale il supporto di Forza Italia. Silvio, però, pur tentato da un simile esecutivo, ha garantito di non voler strappare con il centrodestra, con gli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Dunque, largo alle parole di. "Noi di Azione abbiamo detto da tempo che l'unica cosa che può stare in piedi in questo momento è uncome: la Commissione ...

