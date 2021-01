Rita Ora perde 400.000 follower e rischia il posto in tv: le scuse della cantante (Di sabato 30 gennaio 2021) Periodaccio per Rita Ora, che sul web in queste settimane è stata pesantemente attaccata per aver violato più volte le restrizioni imposte per contrastare il Covid. Tutto è iniziato lo scorso novembre quando la popstar ha voluto festeggiare il suo 30° compleanno in un ristorante con decine di amici. Come se non bastasse in quell’occasione Rita ha documentato tutto su Instagram, alla faccia di chi rispetta le regole. Il party è stato interrotto dall’arrivo della polizia, che ha trovato 30 persone ai tavoli. Purtroppo adesso il locale rischia di perdere la licenza e secondo i tabloid bRitannici Rita avrebbe offerto al ristoratore migliaia di sterline per eludere le restrizioni del distanziamento. La star si è scusata quando la notizia dell’arrivo delle forze dell’ordine ... Leggi su biccy (Di sabato 30 gennaio 2021) Periodaccio perOra, che sul web in queste settimane è stata pesantemente attaccata per aver violato più volte le restrizioni imposte per contrastare il Covid. Tutto è iniziato lo scorso novembre quando la popstar ha voluto festeggiare il suo 30° compleanno in un ristorante con decine di amici. Come se non bastasse in quell’occasioneha documentato tutto su Instagram, alla faccia di chi rispetta le regole. Il party è stato interrotto dall’arrivopolizia, che ha trovato 30 persone ai tavoli. Purtroppo adesso il localedire la licenza e secondo i tabloid bnniciavrebbe offerto al ristoratore migliaia di sterline per eludere le restrizioni del distanziamento. La star si è scusata quando la notizia dell’arrivo delle forze dell’ordine ...

AltgernonCor : Per ora non siamo tra i Rita - dlibyh96 : @FEARS91_ @killmyfakesmile anskjsk NO VES QUE DICE RITA ORA? - edleydsa : @jvnettos vai ser rita ora mo - umtestemunhx : EU QUERO FLAME DA RITA ORA NO SPOTIFY AGORA - concertslove_ : @clodias_ prima volta che guardo il programma e non ci capisco niente ?? per ora la giraffa mi sa di rita pavone anche se spero di no -