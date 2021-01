Nek | confessione inattesa | “Ho rischiato di morire dissanguato”

infoitcultura : Nek, c’è la drammatica confessione: “Stavo per morire dissanguato” -

Ultime Notizie dalla rete : Nek confessione

Tanti quelli che sono stati scovati dall'inviato, dae Francesco Sarcina. Questa volta è ... LEGGI ANCHE "> Barbara D'Urso e la morte della mamma: lain diretta Alessandro Borghese col ...Una bella: "Se non vivessi in Toscana, vorrei abitare in Umbria". Al cantautore è stato ... Ho un rapporto speciale con Giuliano Sangiorgi, Jovanotti, Francesco Renga,, Laura Pausini, ...Proprio così perché Nek, pseudonimo di Filippo Neviani, se l’è vista davvero brutta ed oggi è vivo per miracolo. Solo grazie alla bravura dei medici – si legge su ‘Mediaset Play’ – e a un intervento d ...A Verissimo per la prima volta insieme in tv Elisabetta Gregoraci con sua sorella Marzia. Infine, Sabrina Salerno sarà in studio ...