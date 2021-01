Napoli, niente ritiro per la squadra di Gattuso in vista del Parma (Di sabato 30 gennaio 2021) Domani il Napoli di Gattuso affronterà il Parma allo Stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico ha però deciso che il ritiro della squadra non ci … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 30 gennaio 2021) Domani ildiaffronterà ilallo Stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico ha però deciso che ildellanon ci … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

bugs651 : @ParticipioPart @manicomio87 La mia era una replica a questo tweet garbato e niente affatto offensivo che tira in b… - aldebara_n : Impossibile, succede solo a Napoli. Nel resto d'Italia niente furti... Furto a casa McKennie, ladri in azione duran… - cn1926it : #JuventusNapoli, ancora niente data: non ci sarà l’inversione di campo a febbraio, si attende una cosa - AleZino2 : @Francesclol @TacticalPad ogni volta che vedo pure solo una foto sua mi sento male........ da quando è andato via M… - a99904573 : RT @TuttoMercatoWeb: Il Mattino: 'Napoli-Juve, niente campi invertiti. Impossibile stabilire una data per il recupero' -