LIVE Slittino, Mondiali 2021 in DIRETTA: tutto pronto per la seconda manche, Kevin Fischnaller vuole il colpaccio (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.56 Riproponiamo la classifica della prima manche 1 Felix Loch Ger 48.803 2 Roman Repilov Rus a 2 millesimi 3 Max Langenhan Ger a 88 4 Johannes Ludwig Ger a 152 5 Semen Pavlichenko Rus a 190 6 David Gleirscher Aut a 2157 Kevin Fischnaller Ita a 373 8 Jonas Mueller Aut a 375 9 Tucker West Usa a 396 10 Wolfgang Kindl Aut a 398 21 Leon Felderer Ita a 803 Eliminati:31 Lukas Gufler Ita a 1.967OUT Dominik Fischnaller Ita 14.53 Buongiorno e bentornati a Koenigssee, tra 10 minuti inizierà la seconda manche della gara di singolo maschile, che andrà a distribuire le medaglie iridate. 14.00 Vi ringraziamo per la cortese attenzione e vi rimandiamo alle ore 15.03 per la seconda manche ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.56 Riproponiamo la classifica della prima1 Felix Loch Ger 48.803 2 Roman Repilov Rus a 2 millesimi 3 Max Langenhan Ger a 88 4 Johannes Ludwig Ger a 152 5 Semen Pavlichenko Rus a 190 6 David Gleirscher Aut a 2157Ita a 373 8 Jonas Mueller Aut a 375 9 Tucker West Usa a 396 10 Wolfgang Kindl Aut a 398 21 Leon Felderer Ita a 803 Eliminati:31 Lukas Gufler Ita a 1.967OUT DominikIta 14.53 Buongiorno e bentornati a Koenigssee, tra 10 minuti inizierà ladella gara di singolo maschile, che andrà a distribuire le medaglie iridate. 14.00 Vi ringraziamo per la cortese attenzione e vi rimandiamo alle ore 15.03 per la...

zazoomblog : LIVE Slittino Mondiali 2021 in DIRETTA: Kevin Fischnaller 7° Dominik è out! Comanda Loch alle 15.03 la seconda manc… - zazoomblog : LIVE Slittino Mondiali 2021 in DIRETTA: Dominik Fischnaller cade ed è out 7° Kevin! Comanda Felix Loch - #Slittino… - infoitsport : LIVE Sport Invernali, DIRETTA 30 gennaio: Goggia beffata. Legno anche ai Mondiali di slittino - zazoomblog : LIVE Slittino Mondiali 2021 in DIRETTA: si parte con la gara di singolo! Dominik Fischnaller vuole stupire -… - OA_Sport : LIVE #Slittino, Mondiali 2021 in DIRETTA: tutto pronto per il singolo, Dominik #Fischnaller vuole stupire! -