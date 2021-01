Inter-Benevento oggi | Serie A | orario | tv | programma | streaming | probabili formazioni

(Di sabato 30 gennaio 2021): un’altra tappa decisiva di questaA 2020-2021 che non smette di regalare emozioni. Da una parte le ambizioni scudetto degli uomini di Antonio Conte, dall’altra quelle di una salvezza tranquilla da parte del gruppo allenato da Filippo Inzaghi. Chi la spunterà alla Scala del Calcio? La parola al campo, unico giudice supremo. Favoriti d’obbligo i nerazzurri, che all’andata si imposero per 2-5 al Vigorito, ma attenzione ai campani che durante l’arco del campionato hanno dimostrato spesso di saper mettere in difficoltà le “Big” del massimo torneo italiano. Il match si svolgerà dunque quest’, sabato 30 gennaio 2021, a partire dalle ore 20.45, presso lo Stadio San Siro di Milano, e sarà trasmesso in diretta esclusivasulla piattaforma DAZN, ma anche ...

Inter : ? | QUIZ ?? Nel 2017 Brozovic ha segnato una doppietta contro il Benevento ? Ti ricordi come ha realizzato il secon… - Inter : Ritorna il campionato: la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Benevento - Inter : ??? | #INTERPODCAST Puoi ascoltare la puntata di ???????? ?????? con Marco Santin della @GialappasB qui e sulle principali… - NotizieIN : DIRETTA TV Sampdoria-Juventus Streaming Inter-Benevento Gratis, dove vederle. Oggi Bologna-Milan - StadioSport : Inter – Benevento Diretta tv-streaming e probabili formazioni 30-01-2021: Sabato 30 gennaio alle ore 20:45 allo sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Benevento

Lascioche forse era quella che mi piaceva di più ma la quota dell'over 2,5 la trovo troppo bassa per davvero. Quella del Milan, impegnato a Bologna, mi sorride perchè Sinisa sa che ...... 67 Ribery (F), 88 Belotti (T) CLASSIFICA: Milan punti 43,41, Roma 37, Juventus* 36, Atalanta 36, Napoli* 34, Lazio 34, Sassuolo 30, Verona 30, Sampdoria 26,e Fiorentina** 22, ...MILANO (ITALPRESS) – "Non vedo e non penso a cambiamenti nella rosa. Conosciamo la situazione che stiamo vivendo. E' inutile creare fumo o magari instabilità nel gruppo. Io non voglio distrazioni. Se ...Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi sabato 30 gennaio 2021, dove spiccano ...