Vende orologi falsi a un anziano | arrestato truffatore a Matera

Il marchio svizzero di orologi di lusso Parmigiani Fleurier ha nominato Guido Terreni, executive di lunga data della maison Bulgari, come nuovo CEO al posto di Davide Traxler. A dare la notizia è Wwd, ...

Un uomo di 46 anni, di Napoli, è stato arrestato dalla Polizia, a Matera, con le accuse di truffa e tentata truffa aggravate. Ha venduto ad un anziano di 85 anni - per 120 euro - due orologi «di scars ...

Un uomo di 46 anni, di Napoli, è stato arrestato dalla Polizia, a Matera, con le accuse di truffa e tentata truffa aggravate. Ha venduto ad un anziano di 85 anni - per 120 euro - due orologi «di scars ...