Roma | identificati i responsabili dell’incidente stradale e del tentato investimento di un militare

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Due giorni fa, aun’auto non si è fermata all’alt intimato dai Militari e un soldato si è trovato costretto ad esplodere due colpi d’arma da fuoco per non essere travolto. Ad oggi, sono stati individuati dalla Polizia di Stato i ragazzie deldel. Leggi anche: Paura a: auto non si ferma all’alt e tenta di investire un soldato, ilapre il fuoco due volte La vicenda Nel primo pomeriggio di mercoledì, come ricostruito dagli investigatori del VI Distretto Casilino, diretto da Michele Peloso, un monovolume con 3 ragazzi a bordo ha urtato 2 auto su via di Rocca Cencia; la stessa auto ha poi finito temporaneamente la sua corsa nel vicino piazzale antistante ...

L'accusa del senatore Francesco Giro: si può stare in graduatoria anche 20 anni perché nella Capitale non si fa più edilizia popolare ...Roma – Continua incessantemente la stretta dei controlli dei Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante in piazza Vittorio Emanuele II per verificare il rispetto delle misure per fronteggiare l'emer ...