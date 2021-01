Renato Zero, Capo Plaza e tutte le nuove uscite musicali della settimana (Di venerdì 29 gennaio 2021) Come ogni venerdì, anche oggi torna la nostra rubrica Fuori ora. Questa è una settimana veramente ricca di novità musicali! I protagonisti di oggi sono: Zibba, Rosmy, Rancore & Margherita Vicario, Gazzelle, The Kolors, Capo Plaza, Valentina Parisse, Giulio Wilson, Giorgieness, Renato Zero e Ben Howard. Ecco le nostre impressioni a caldo e i nostri voti per ciascuna canzone. Zibba – Pezzi “Pezzi – dichiara Zibba – è un grido in mezzo a una strada deserta. Ammissione e negazione di uno stato emotivo obbligato, di quando ti senti schiacciato dalle scelte che vorresti non dover fare”. Voto: 8 Zibba, PezziRosmy – Controregola In questi tempi di restrizioni, Rosmy porta una melodia fresca e avvolgente. Un inno alla libertà e alla spontaneità, “sempre nel rispetto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Come ogni venerdì, anche oggi torna la nostra rubrica Fuori ora. Questa è unaveramente ricca di novità! I protagonisti di oggi sono: Zibba, Rosmy, Rancore & Margherita Vicario, Gazzelle, The Kolors,, Valentina Parisse, Giulio Wilson, Giorgieness,e Ben Howard. Ecco le nostre impressioni a caldo e i nostri voti per ciascuna canzone. Zibba – Pezzi “Pezzi – dichiara Zibba – è un grido in mezzo a una strada deserta. Ammissione e negazione di uno stato emotivo obbligato, di quando ti senti schiacciato dalle scelte che vorresti non dover fare”. Voto: 8 Zibba, PezziRosmy – Controregola In questi tempi di restrizioni, Rosmy porta una melodia fresca e avvolgente. Un inno alla libertà e alla spontaneità, “sempre nel rispetto ...

Ultime Notizie dalla rete : Renato Zero Testo di La Logica Del Tempo di Renato Zero, nuovo singolo OptiMagazine “Unica” come Ornella Vanoni Undici inediti con grandi firme

«Nessuno ha mai fatto un disco d’inediti a 86 anni. Il progetto è iniziato che ne avevo già 84 e io dicevo di sbrigarsi... non si sa mai». Così, ironica, Ornella Vanoni parla di “Unica” il nuovo lavor ...

La Logica Del Tempo è il nuovo estratto da Zerosettanta Volume 2

La Logica Del Tempo è il nuovo singolo che Renato Zero ha estratto dall'album Zerosettanta Volume 2 . Nel brano, da domani 29 gennaio su Radio Italia, il cantautore torna ad analizzare il rapporto uom ...

