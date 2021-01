Puntate Un Posto al Sole dall’1 al 5 febbraio 2021 | il segreto di Nunzio

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Le trame di Unalda lunedì 1a venerdì 5, ci rivelano che Niko è l’avvocato difensore di Emil, il presunto aggressore di Silvia e Michele, il quale verrà scoperto da Giulia, mentre Niko dirà alla madre di non ostacolarlo nel suo lavoro. Intanto, Serena e Lara creano un forte legame di amicizia, mentre Franco si accorge chenasconde qualcosa e decide di indagare. Cerruti, invece, sta per smascherare Sarti. Intanto, l’arrivo della madre di Leonardo, Lidia Arena, riporterà alla luce alcuni problemi irrisolti. Le anticipazioni ci svelano anche che Salvatore scoprirà una verità che potrebbe cambiare radicalmente alcune situazioni. Inoltre, Roberto continuerà a fare di tutto per mettersi in contatto con Marina, mentre Serena continuerà a stare vicina ...