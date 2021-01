Pallamano, Mondiali 2021: la finale sarà tra Svezia e Danimarca! Eliminate Francia e Spagna (Di venerdì 29 gennaio 2021) Saranno Svezia e Danimarca a contendersi i Mondiali di Pallamano maschile 2021. Questo il verdetto scaturito dalle semifinali odierne, iniziando proprio dal successo degli scandinavi, che contro la Francia hanno preso il largo già dalla prima frazione, toccando anche il +4, e tornando negli spogliatoi sul punteggio di 16-13. Nella ripresa è emersa tutta la vena realizzativa di Hampus Wanne, autentico trascinatore con 11 reti, che hanno lasciando i transalpini ad inseguire senza esito per tutto il resto della contesa, chiusa sul 32-26. Tanto spettacolo anche tra Danimarca e Spagna, in cui i campioni in carica si sono subito portati in vantaggio, non venendo più raggiunti fino alla sirena, nonostante un divario sempre molto risicato. Ancora decisivo il bomber Mikkel Hansen, autore di 12 ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sarannoe Danimarca a contendersi idimaschile. Questo il verdetto scaturito dalle semifinali odierne, iniziando proprio dal successo degli scandinavi, che contro lahanno preso il largo già dalla prima frazione, toccando anche il +4, e tornando negli spogliatoi sul punteggio di 16-13. Nella ripresa è emersa tutta la vena realizzativa di Hampus Wanne, autentico trascinatore con 11 reti, che hanno lasciando i transalpini ad inseguire senza esito per tutto il resto della contesa, chiusa sul 32-26. Tanto spettacolo anche tra Danimarca e, in cui i campioni in carica si sono subito portati in vantaggio, non venendo più raggiunti fino alla sirena, nonostante un divario sempre molto risicato. Ancora decisivo il bomber Mikkel Hansen, autore di 12 ...

