Governo: da Cdm ok scioglimento comune Misterbianco per mafia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese, tenuto conto che, all'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Misterbianco (CT), a norma dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL – decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), affidandone la gestione a una Commissione straordinaria per un periodo di diciotto mesi". Lo si legge nella nota di Palazzo Chigi diramata dopo il Cdm. "Inoltre, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata, il Consiglio dei ministri ha deliberato l'affidamento a una commissione straordinaria ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese, tenuto conto che, all'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ha deliberato lodel Consiglio comunale di(CT), a norma dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL – decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), affidandone la gestione a una Commissione straordinaria per un periodo di diciotto mesi". Lo si legge nella nota di Palazzo Chigi diramata dopo il Cdm. "Inoltre, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata, il Consiglio dei ministri ha deliberato l'affidamento a una commissione straordinaria ...

