Dal Gf al Paradiso delle Signore, chi è l’insospettabile attore? (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dal Gf al Paradiso delle Signore, avete capito di quale degli attori stiamo parlando? Scopriamolo insieme. Oggi è uno dei volti più amati della soap opera di Rai Uno che questo pomeriggio torna in onda ad un orario insolito per dare spazio allo speciale del Tg1 dedicato alla situazione politica attuale. Prima di svelarvi di chi si tratta vi regalo qualche piccolo indizio, è nato a Roma, la sua popolarità è arrivata al 2007 con la sua partecipazione alla settima edizione del reality di Canale Cinque, in cui si classificò al secondo posto. Prima di approdare al Grande Fratello faceva il vigile del fuoco e dentro la casa più spiata d’Italia ha visto nascere una relazione importante che è andato avanti per diversi anni con Melita Toniolo. Avete capito di chi stiamo parlando? LEGGI ANCHE>>> Alessandro Tersigni ... Leggi su chenews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dal Gf al, avete capito di quale degli attori stiamo parlando? Scopriamolo insieme. Oggi è uno dei volti più amati della soap opera di Rai Uno che questo pomeriggio torna in onda ad un orario insolito per dare spazio allo speciale del Tg1 dedicato alla situazione politica attuale. Prima di svelarvi di chi si tratta vi regalo qualche piccolo indizio, è nato a Roma, la sua popolarità è arrivata al 2007 con la sua partecipazione alla settima edizione del reality di Canale Cinque, in cui si classificò al secondo posto. Prima di approdare al Grande Fratello faceva il vigile del fuoco e dentro la casa più spiata d’Italia ha visto nascere una relazione importante che è andato avanti per diversi anni con Melita Toniolo. Avete capito di chi stiamo parlando? LEGGI ANCHE>>> Alessandro Tersigni ...

katerinaimani : @phrynegouveia sembri un angelo sceso dal paradiso, letteralmente non sto scherzando - IlFarosulMondo : Mauritius: salviamo questo paradiso dal disastro ecologico! #Mauritius #ecologia #ambiente - lucibelze : @ohchoriflettuto @aranci_one Ti sei scordato: MTR è un angelo che non meritiamo , un opera d'arte dipinta dagli ang… - FabrizioBarb : Dio Benedetto punisci quest’uomo, come punisti Adamo ed Eva, scacciandolo dal Paradiso che di cui non è degno per l… - atpesercizio : Si informa che dal 1 febbraio nel Golfo Paradiso verranno effettuate variazioni al servizio. -