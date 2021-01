Walter Zenga e il rapporto coi figli, la presa di posizione di Hoara Borselli: “Soffrivano da entrambe le parti” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Compagna di Walter Zenga per sei anni (secondo Wikipedia), Hoara Borselli è stata tirata in ballo da ‘Chi’ in merito al rapporto tra l’ex e i figli, complicato anche a causa delle distanze – secondo la Borselli. La attrice e conduttrice televisiva, sposata dal 2009 con Antonello Costigliola e madre di due figli, ha preso posizione in difesa dell’ex compagno, pur non essendo solita rilasciare interviste in merito alla relazione con l’ex portiere dell’Inter. Ma data l’attualità del tema, ha fatto uno strappo alla regola. Queste le sue parole: “Quando ci si lascia si soffre sempre in due: chi abbandona, appunto, e chi viene abbandonato. Mi auguro che tutto si risolva per il meglio. Walter è un capitolo ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Compagna diper sei anni (secondo Wikipedia),è stata tirata in ballo da ‘Chi’ in merito altra l’ex e i, complicato anche a causa delle distanze – secondo la. La attrice e conduttrice televisiva, sposata dal 2009 con Antonello Costigliola e madre di due, ha presoin difesa dell’ex compagno, pur non essendo solita rilasciare interviste in merito alla relazione con l’ex portiere dell’Inter. Ma data l’attualità del tema, ha fatto uno strappo alla regola. Queste le sue parole: “Quando ci si lascia si soffre sempre in due: chi abbandona, appunto, e chi viene abbandonato. Mi auguro che tutto si risolva per il meglio.è un capitolo ...

