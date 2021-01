Napoli | i convocati di Gattuso per lo Spezia

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Gennaroha diramato le convocazioni per la sfida che questa sera chiuderà i quarti di Coppa Italia. Assente F. Ruiz ancora positivo al Coronavirus. Presente invece Petagna, anche se non al meglio. Ecco la lista completa: Portieri: Meret, Contini, OspinaDifensori: Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, ManolasCentrocampisti: Demme, Bakayoko, Elmas, Zielinski, LobotkaAttaccanti: Osimhen, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Petagna, Cioffi Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

