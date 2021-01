Mara Venier si fa una risata, il messaggio social per Stefano De Martino (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mara Venier si fa una risata, la conduttrice proprio sui social ha commentato la sua imitazione nel programma di Stefano De Martino in onda su Rai Due. Mara Venier (fonte foto: YouTube, Rai)La conduttrice della Domenica torna sui social per un motivo davvero simpatico, lei che da tempo è legata a Stefano De Martino ha deciso di fare un grande complimento a lui e alla sua trasmissione. Il tutto dopo la puntata andata in onda qualche giorno fa sempre su Rai Due in cui è stata protagonista di una bellissima Stanza Inclinata con il suo alter ego interpretato da Vincenzo De Lucia. Il comico infatti ha proposto la sua imitazione che ha fatto compagnia al pubblico per tutta la serata, ma ... Leggi su chenews (Di giovedì 28 gennaio 2021)si fa una, la conduttrice proprio suiha commentato la sua imitazione nel programma diDein onda su Rai Due.(fonte foto: YouTube, Rai)La conduttrice della Domenica torna suiper un motivo davvero simpatico, lei che da tempo è legata aDeha deciso di fare un grande complimento a lui e alla sua trasmissione. Il tutto dopo la puntata andata in onda qualche giorno fa sempre su Rai Due in cui è stata protagonista di una bellissima Stanza Inclinata con il suo alter ego interpretato da Vincenzo De Lucia. Il comico infatti ha proposto la sua imitazione che ha fatto compagnia al pubblico per tutta la serata, ma ...

