Magic The Gathering: venduta la carta Black Lotus all'incredibile cifra di $ 511.100 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Black Lotus, una delle carte più rare di Magic: The Gathering, è stata venduta nella giornata di ieri alla folle cifra di $ 511.100, più di tre volte il prezzo pagato per una carta simile nel 2019 e più di cinque volte del suo valore nel 2018. Pubblicata nel 1993 come parte del set originale Alpha di carte Magic, il Black Lotus non richiede mana per essere giocato. L'artefatto aggiunge tre mana di qualsiasi colore alla riserva del giocatore ed è particolarmente apprezzato nel gioco in quanto può essere utilizzato per lanciare potenti magie molto rapidamente. La carta in questione è stata valutata da Professional Sports Authenticators (PSA), una delle due principali organizzazioni che classifica le ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 28 gennaio 2021), una delle carte più rare di: The, è statanella giornata di ieri alla folledi $ 511.100, più di tre volte il prezzo pagato per unasimile nel 2019 e più di cinque volte del suo valore nel 2018. Pubblicata nel 1993 come parte del set originale Alpha di carte, ilnon richiede mana per essere giocato. L'artefatto aggiunge tre mana di qualsiasi colore alla riserva del giocatore ed è particolarmente apprezzato nel gioco in quanto può essere utilizzato per lanciare potenti magie molto rapidamente. Lain questione è stata valutata da Professional Sports Authenticators (PSA), una delle due principali organizzazioni che classifica le ...

Eurogamer_it : Venduta la carta Black Lotus di #MagicTheGathering ad una cifra pazzesca. - Lights7eternal : +e del non riuscire ad accettarsi. continua con zero o'clock, 2!3!,magic shop,you never walk alone le quali trasmet… - Thegatheringit : ?? Guarda quanto vale ora ?? ?? - Thegatheringit : ?? Guarda quanto vale ora ?? ?? - Cecille_Khaye : @lovexslvdr @Aeyamiyoung @jenelinmaeee Lemme do the magic HAHAHHAHA -

Ultime Notizie dalla rete : Magic The Magic: The Gathering Kaldheim | Anteprima Tom's Hardware Italia Prada Cup, Pietro Sibello: “Ogni regata è imprevedibile. Non dobbiamo lasciare nessuna porta aperta ad American Magic”

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: stanotte si riaccende ad Auckland la corsa verso la 36ma Coppa America di vela. A partire dalle ore 3 della notte italiana andranno infatti in scena le p ...

Spreco alimentare, le etichette «consapevoli» per combatterlo

In occasione della giornata contro lo sperpero di cibo (il 5 febbraio) Too Good To Go lancia le indicazioni per allungare la vita dei prodotti e un hub milanese in collaborazione con le aziende ...

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: stanotte si riaccende ad Auckland la corsa verso la 36ma Coppa America di vela. A partire dalle ore 3 della notte italiana andranno infatti in scena le p ...In occasione della giornata contro lo sperpero di cibo (il 5 febbraio) Too Good To Go lancia le indicazioni per allungare la vita dei prodotti e un hub milanese in collaborazione con le aziende ...