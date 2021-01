Il premier Conte fa sondare l'università: posso tornare? (Di giovedì 28 gennaio 2021) Con il destino in bilico il docente di diritto privato valuta anche la possibilità di tornare a insegnare a Firenze Leggi su quotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Con il destino in bilico il docente di diritto privato valuta anche la possibilità dia insegnare a Firenze

ilriformista : Il #Conte-ter non ha nessun senso. L’Italia ha bisogno di un governo e non darglielo davvero sarebbe da irresponsab… - myrtamerlino : Se al termine delle #consultazioni dovesse nascere un nuovo governo giallo-rosso senza #Conte, chi vorreste vedere… - fattoquotidiano : Governo, Battelli (M5s): “Cosa succede se Renzi ci propone un presidente 5 Stelle? Noi lavoriamo per Conte premier.… - Pier5ba : RT @Agenzia_Ansa: #Governo, tutti gli scenari possibili - SCHEDA #ANSA - GHERARDIMAURO1 : RT @romatoday: Marta Cartabia: chi è la donna che potrebbe diventare premier al posto di Conte -