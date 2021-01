Il Napoli: in mezzora messe le cose in chiaro e la qualificazione nel cassetto (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Napoli commenta sul suo sito ufficiale la vittoria sullo Spezia in Coppa Italia. Il Napoli batte lo Spezia per 4-2 e va in semifinale di Coppa Italia. La partita parte a razzo e le stelle sono tutte azzurre. In mezzora il Napoli mette le cose in chiaro e la qualificazione nel cassetto. Koulibaly apre la serata dopo 5 minuti. Sulla sua scia del K2 va Lozano, ormai specializzato in gol che rievocano il suo “meme” Speedy Gonzales, che segna dopo 10 minuti grazie a una accelerazione superba. Politano scocca il segnale orario del 30? infilando il 3-0. Chiude tempo e discussione Elmas con un diagonale preciso e potente. Nella ripresa legittimo e apprezzabile scatto d’orgoglio dello Spezia che accorcia fino al 4-2, ma la distanza di sicurezza è a prova di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilcommenta sul suo sito ufficiale la vittoria sullo Spezia in Coppa Italia. Ilbatte lo Spezia per 4-2 e va in semifinale di Coppa Italia. La partita parte a razzo e le stelle sono tutte azzurre. Inilmette leine lanel. Koulibaly apre la serata dopo 5 minuti. Sulla sua scia del K2 va Lozano, ormai specializzato in gol che rievocano il suo “meme” Speedy Gonzales, che segna dopo 10 minuti grazie a una accelerazione superba. Politano scocca il segnale orario del 30? infilando il 3-0. Chiude tempo e discussione Elmas con un diagonale preciso e potente. Nella ripresa legittimo e apprezzabile scatto d’orgoglio dello Spezia che accorcia fino al 4-2, ma la distanza di sicurezza è a prova di ...

