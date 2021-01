Foibe, a Vicenza una piazza intitolata a Norma Cossetto. Comitato di sole donne riesce nell’impresa (Di giovedì 28 gennaio 2021) Vicenza, 28 gen – La città di Vicenza avrà a breve la sua piazza intitolata a Norma Cossetto. Con una delibera di Giunta, l’amministrazione comunale della città veneta dedica così un toponimo alla martire italiana della tragedia delle Foibe. Norma fu torturata, stuprata e uccisa dai partigiani jugoslavi. Una ragazza di soli 23 anni che fu gettata viva, dopo atroci abusi, nella foiba di villa Surani assieme a decine di altri connazionali durante la notte del 4 ottobre 1943, per la sola colpa di essere italiana. Il Comitato Vicentine per Norma Cossetto Un omaggio doveroso e un risultato molto Il gruppo “Vicentine per Norma Cossetto”importante conseguito grazie ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 28 gennaio 2021), 28 gen – La città diavrà a breve la sua. Con una delibera di Giunta, l’amministrazione comunale della città veneta dedica così un toponimo alla martire italiana della tragedia dellefu torturata, stuprata e uccisa dai partigiani jugoslavi. Una ragazza di soli 23 anni che fu gettata viva, dopo atroci abusi, nella foiba di villa Surani assieme a decine di altri connazionali durante la notte del 4 ottobre 1943, per la sola colpa di essere italiana. IlVicentine perUn omaggio doveroso e un risultato molto Il gruppo “Vicentine per”importante conseguito grazie ...

marcodelucact60 : RT @IlPrimatoN: Anche Vicenza avrà la sua piazza intitolata alla martire torturata, stuprata e uccisa dai partigiani titini e gettata in un… - Takarawa3 : RT @francescatotolo: Il comitato Vicentine per #NormaCossetto riesce nell’impresa: una piazza dedicata a Norma, torturata, stuprata e uccis… - PonytaEle : RT @francescatotolo: Il comitato Vicentine per #NormaCossetto riesce nell’impresa: una piazza dedicata a Norma, torturata, stuprata e uccis… - marcodelucact60 : RT @francescatotolo: Il comitato Vicentine per #NormaCossetto riesce nell’impresa: una piazza dedicata a Norma, torturata, stuprata e uccis… - Carlothefirst : RT @francescatotolo: Il comitato Vicentine per #NormaCossetto riesce nell’impresa: una piazza dedicata a Norma, torturata, stuprata e uccis… -

Ultime Notizie dalla rete : Foibe Vicenza Olocausto e foibe ricordati insieme. Bufera sul Comune Il Giornale di Vicenza Tre nuove intitolazioni a Norma Cossetto, monsignor Giulio Cattin e Marcello Mantovani

Da sinistra Monsignor Giulio Cattin, Marcello Mantovani e Norma Cossetto La giunta comunale, su indicazione della commissione consultiva per la toponomastica cittadina, ha dato il via libera a tre nuo ...

Foibe, a Polegge una piazza dedicata a Norma Cossetto

Vicenza avrà una piazza dedicata a Norma Cossetto, precisamente a Polegge. Lo ha deciso ieri pomeriggio, giorno della Memoria, una delibera di giunta. Ora rimane solo l’assenso formale della prefettur ...

Da sinistra Monsignor Giulio Cattin, Marcello Mantovani e Norma Cossetto La giunta comunale, su indicazione della commissione consultiva per la toponomastica cittadina, ha dato il via libera a tre nuo ...Vicenza avrà una piazza dedicata a Norma Cossetto, precisamente a Polegge. Lo ha deciso ieri pomeriggio, giorno della Memoria, una delibera di giunta. Ora rimane solo l’assenso formale della prefettur ...