Crisi di governo: Luigi Vitali ritira il sostegno a Conte

Il senatore di Forza Italia Luigi Vitali, ritratta sull'appoggio al premier Conte. Dopo aver annunciato il suo appoggio ad un nuovo governo Conte, il parlamentare è tornato sui suoi passi, in questo modo racconta al Corriere le telefonate ricevute: "Mio appoggio ad un ritorno allo stato di diritto e garanzie nel processo". 

Luigi Vitali ha dichiarato circa 24 ore fa "Ho preso la decisione di sostenere il professor Conte", son passate solo 24 ore e il senatore ha cambiato idea su quello che sembrava essere un cambiamento politico. Il senatore di Forza Italia, era pronto ad aderire al progetto dei costruttori, mentre invece ha deciso di sciogliere le sue promesse per Giuseppe Conte. Inoltre, l'uomo dichiara che Silvio ...

