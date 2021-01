Arcuri cerca soldi per le primule, Chi la "adotta" avrà una targa (Di giovedì 28 gennaio 2021) Martina Piumatti Il commissario Arcuri proroga il bando per la fornitura dei centri vaccini. Ma i soldi per le "primule" non ci sono. Chi le sponsorizza avrà in palio una encomio da richiedere via mail Dovevano essere 1500 e, invece, saranno solo 21. E mancano anche i soldi per l'acquisto dei padiglioni a forma di primula da 400mila euro l'uno, dove in primavera dovrebbe partire la somministrazione di massa dei vaccini anti Covid. Così il super commissario per l'emergenza Domenico Arcuri pensa bene di farli pagare a qualcun'altro. E pubblica un bando, l'ennesimo. "Esso è rivolto - si legge nell'avviso per la ricerca di sostenitori economici per la realizzazione dei padiglioni temporanei destinati destinati alla somministrazione dei vaccini - alle ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Martina Piumatti Il commissarioproroga il bando per la fornitura dei centri vaccini. Ma iper le "" non ci sono. Chi le sponsorizzain palio una encomio da richiedere via mail Dovevano essere 1500 e, invece, saranno solo 21. E mancano anche iper l'acquisto dei padiglioni a forma di primula da 400mila euro l'uno, dove in primavera dovrebbe partire la somministrazione di massa dei vaccini anti Covid. Così il super commissario per l'emergenza Domenicopensa bene di farli pagare a qualcun'altro. E pubblica un bando, l'ennesimo. "Esso è rivolto - si legge nell'avviso per la ridi sostenitori economici per la realizzazione dei padiglioni temporanei destinati destinati alla somministrazione dei vaccini - alle ...

