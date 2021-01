Tragedia a caccia: muore raggiunto dalla fucilata del compagno di battuta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Morto in pochi istanti, raggiunto da un colpo di fucile a pallettoni , sparato per errore da un compagno di battuta. L'incidente nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 gennaio, intorno alle 15, ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Morto in pochi istanti,da un colpo di fucile a pallettoni , sparato per errore da undi. L'incidente nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 gennaio, intorno alle 15, ...

