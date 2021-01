Rosato (Iv): “Non saliamo al Colle col coltello tra i denti ma con delle richieste per il futuro del Paese” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ospite da Radio Rai Due, Ettore Rosato ha affermato che Italia Viva si recherà in Quirinale per le consultazioni, “senza veto o preclusione, rappresentando il fatto che abbiamo bisogno di un confronto sul programma. Per noi vengono prima le risposte alla lettera data al presidente del Consiglio, programmatica. Poi le indicazioni sui nomi derivano dopo”. Al Quirinale, tiene a rassicurare ancora Rosato, “non andiamo con nessun coltello tra i denti ma con delle richieste moto specifiche che riguardano il futuro del Paese”. Chi salirà al Colle in rappresentanza di Italia Viva? “Sicuramente Renzi e i capigruppo, poi vediamo, forse andrà anche io, ma andrà Teresa Bellanova così sono due uomini e due donne”. Rosato: “Ancora ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ospite da Radio Rai Due, Ettoreha affermato che Italia Viva si recherà in Quirinale per le consultazioni, “senza veto o preclusione, rappresentando il fatto che abbiamo bisogno di un confronto sul programma. Per noi vengono prima le risposte alla lettera data al presidente del Consiglio, programmatica. Poi le indicazioni sui nomi derivano dopo”. Al Quirinale, tiene a rassicurare ancora, “non andiamo con nessuntra ima conmoto specifiche che riguardano ildel”. Chi salirà alin rappresentanza di Italia Viva? “Sicuramente Renzi e i capigruppo, poi vediamo, forse andrà anche io, ma andrà Teresa Bellanova così sono due uomini e due donne”.: “Ancora ...

Ettore_Rosato : #27gennaio, oggi è la #giornatadellamemoria. Importante ricordare per non dimenticare. Mai sottovalutare il linguag… - ItaliaViva : .@Ettore_Rosato : 'All'Italia serve un governo all'altezza. I veti non li mettiamo né li accettiamo' - ItaliaViva : «È necessario un patto di legislatura e che non ci sono veti o preclusioni. Un patto che deve servire all’Italia de… - GiorgioAntonel1 : RT @sarasarli: Quelli che non vogliono votare la relazione #Bonafede #Lotti #Renzi #Rosato #Palamara #Consip - ronconi_stefano : @Ettore_Rosato @sbonaccini casomai è il sindaco di Jolanda di Savoia , allora in campagna elettorale, cercava notor… -