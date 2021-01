Ragazza di 15 anni uccisa da tre coetanee in diretta social: accoltellata in un supermercato, “commenti inquietanti” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) uccisa a 15 anni da una coetanea con le immagini dell’omicidio che finiscono sui social. È accaduto a Lake Charles in Louisiana. Come riportano i giornali locali quattro ragazze (una di 14 anni, due di 13 e una di 12) avrebbero inscenato una rissa in un cinema contro l’ignara 15enne e poi avrebbero concluso il loro assalto dentro ad una succursale di Walmart dove hanno accoltellato la povera vittima filmando oltretutto le varie fasi dell’assassinio. Le ragazze sono state tutte arrestate, mentre sarebbe una delle due 13enni ad essere accusata di omicidio e le altre di complicità. Di questo episodio di violenza se ne parla molto sui giornali statunitensi soprattutto perché lo sceriffo della contea, Tony Mancuso, ha spiegato che video, foto e commenti sui social erano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021)a 15da una coetanea con le immagini dell’omicidio che finiscono sui. È accaduto a Lake Charles in Louisiana. Come riportano i giornali locali quattro ragazze (una di 14, due di 13 e una di 12) avrebbero inscenato una rissa in un cinema contro l’ignara 15enne e poi avrebbero concluso il loro assalto dentro ad una succursale di Walmart dove hanno accoltellato la povera vittima filmando oltretutto le varie fasi dell’assassinio. Le ragazze sono state tutte arrestate, mentre sarebbe una delle due 13enni ad essere accusata di omicidio e le altre di complicità. Di questo episodio di violenza se ne parla molto sui giornali statunitensi soprattutto perché lo sceriffo della contea, Tony Mancuso, ha spiegato che video, foto esuierano ...

