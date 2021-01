L’album 21 compie 10 anni | le parole di Adele

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)versario importante per la cantante. Esattamente diecifa usciva uno dei suoi dischi più famosi e acclamati da pubblico e critica,21. Il secondo lavoro discografico dell’artista britca è entrato nella storia della musica come il più venduto in Gran Bretagna in tutto il XXI secolo, e ancora oggi fa parte della classifica statunitense Billboard 200 con ben 350 settimane di permanenza. Nel novembre del 2012 la cantautrice ha ricevuto il disco di diamante dalla Recording Industry Association of America (RIAA). Un compleanno speciale cheha voluto celebrare con un post su Instagram nel quale ha raccontato le sue sensazioni. La cantante 32enne ha definito “pazzesco” il fatto che, ad oggi, non riesca a ricordare fino in fondo come sia stato il suo ...