Castellazzi: “Critiche eccessive contro Handanovic. Un tuffo non cambia la sostanza” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Luca Castellazzi, ex portiere dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Stadio Aperto e ha parlato delle troppe Critiche fatte ad Handanovic: “E’ vero che ai livelli top il minimo gol viene analizzato alla ricerca della mancanza e si è molto esigenti, ma la sua forza è stata la continuità di rendimento negli anni. Anche lui si è evoluto molto e coi piedi è diventato molto efficace. Ultimamente è stato criticato su gol sui quali era anche difficile fare qualcosa. Sai cos’è che ha creato l’alone? Che a volte non abbia provato l’intervento, ma se son palle come quella di ieri sera, sono imprendibili e un tuffo non cambia la reale sostanza. Questo non toglie niente ai suoi meriti negli anni, tanto di cappello anche come personalità”. E per il dopo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Luca, ex portiere dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Stadio Aperto e ha parlato delle troppefatte ad: “E’ vero che ai livelli top il minimo gol viene analizzato alla ricerca della mancanza e si è molto esigenti, ma la sua forza è stata la continuità di rendimento negli anni. Anche lui si è evoluto molto e coi piedi è diventato molto efficace. Ultimamente è stato criticato su gol sui quali era anche difficile fare qualcosa. Sai cos’è che ha creato l’alone? Che a volte non abbia provato l’intervento, ma se son palle come quella di ieri sera, sono imprendibili e unnonla reale. Questo non toglie niente ai suoi meriti negli anni, tanto di cappello anche come personalità”. E per il dopo ...

