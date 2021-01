“Ascoltare” i pesci aiuta a saperne di più su come si nutrono (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Registrare il rumore dei pesci mentre mangiano è la strategia messa in atto da un team di ricercatori dell’Istituto oceanografico della Florida dopo ore e ore di osservazione e, soprattutto, di ascolto subacqueo. In particolare gli scienziati hanno filmato e raccolto il suono emesso da alcuni esemplari di razza aquila maculata, un grosso abitante di molte acque tropicali, mentre erano intenti a nutrirsi di uno dei loro cibi prediletti: molluschi dal guscio duro come per esempio le vongole. E hanno capito di poter risalire, e con gran precisione grazie alla tecnologia, da questo suono al tipo di preda scelta. L’obiettivo è quello di estendere l’applicazione di questi strumenti per monitorare tipologia e quantità di cibo che sono necessarie ai grandi predatori, in modo da gestire in modo adeguato gli sforzi per il ripristino degli habitat marini. Qui uno ... Leggi su wired (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Registrare il rumore deimentre mangiano è la strategia messa in atto da un team di ricercatori dell’Istituto oceanografico della Florida dopo ore e ore di osservazione e, soprattutto, di ascolto subacqueo. In particolare gli scienziati hanno filmato e raccolto il suono emesso da alcuni esemplari di razza aquila maculata, un grosso abitante di molte acque tropicali, mentre erano intenti a nutrirsi di uno dei loro cibi prediletti: molluschi dal guscio duroper esempio le vongole. E hanno capito di poter risalire, e con gran precisione grazie alla tecnologia, da questo suono al tipo di preda scelta. L’obiettivo è quello di estendere l’applicazione di questi strumenti per monitorare tipologia e quantità di cibo che sono necessarie ai grandi predatori, in modo da gestire in modo adeguato gli sforzi per il ripristino degli habitat marini. Qui uno ...

MatthiasFormic2 : RT @dxpendiamonds: ma tutti quei maschi etero che trattano a pesci in faccia le donne e hanno come unico personality trait ascoltare i nirv… - dxpendiamonds : ma tutti quei maschi etero che trattano a pesci in faccia le donne e hanno come unico personality trait ascoltare i… - acidula_ : RT @artsleigh: @acidula_ La motivazione è che nessuno riesce a capire che cancro e pesci sono i segni migliori in quanto i genitori dello z… - artsleigh : @acidula_ La motivazione è che nessuno riesce a capire che cancro e pesci sono i segni migliori in quanto i genitor… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascoltare pesci “Ascoltare” i pesci aiuta a saperne di più su come si nutrono Wired.it “Ascoltare” i pesci aiuta a saperne di più su come si nutrono

Gli scienziati scendono sott'acqua ad ascoltare i predatori mentre si cibano. E riescono a carpire moltissime informazioni utili per la conservazione degli ambienti marini ...

L'oroscopo del giorno 28 gennaio: per l'Acquario '5 stelle', Scorpione arranca (2ª parte)

Previsioni astrologiche di giovedì 28 gennaio con classifica stelline: per il Capricorno bene comunicazione e profondità di sentimenti.

Gli scienziati scendono sott'acqua ad ascoltare i predatori mentre si cibano. E riescono a carpire moltissime informazioni utili per la conservazione degli ambienti marini ...Previsioni astrologiche di giovedì 28 gennaio con classifica stelline: per il Capricorno bene comunicazione e profondità di sentimenti.