Alice Paniccia | chi è la protagonista de La Caserma? età | lavoro | fidanzato | Instagram – Tutto su di lei

Leggi su giornal

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)è una delle protagoniste de La, il nuovo reality della Rai che si spera possa replicare il successo de Il Collegio. In questo programma i ragazzi vengono catapultati in una realtà militare. Vivranno per un mese in unae saranno sottoposti a rigide regole. I concorrenti dovranno lasciare i loro cellulari, indossare le divise e fare attività di addestramento sotto la guida di esperti addestratori militari. Scopriamo qualcosa in più suha 22 anni e è romana. Nella vita è un’insegnante di danza e yoga, ha dichiarato che è riuscita a far diventare la sua passione un. In effetti, anche per sua ammissione, ha poco in comune con il mondo militare. Ha detto di essere una ...