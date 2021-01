Alfonso Signorini scatenato su Milly Carlucci: “Che volete che mi faccia?” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Forte del suo successo, Alfonso Signorini non teme alcuna concorrenza. Come ha ricordato anche nel corso dell’ultima puntata del suo eterno Grande Fratello Vip (che vedrà la fine dopo mesi e mesi solamente il prossimo 1° marzo) da questa settimana sino alla finalissima il reality show occuperà ben 2 prime serate di Mediaset, la classica del lunedì e quella meno solita del venerdì. E proprio l’appuntamento del “venerdì” potrebbe creare qualche piccolo problema ad Alfonso Signorini che tornerebbe a scontrarsi con un’altra grande della televisione, Milly Carlucci. GF Vip, Alfonso Signorini non teme rivali Milly Carlucci torna in televisione e non con Ballando con le Stelle. Dopo tanta attesa e tantissimi ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Forte del suo successo,non teme alcuna concorrenza. Come ha ricordato anche nel corso dell’ultima puntata del suo eterno Grande Fratello Vip (che vedrà la fine dopo mesi e mesi solamente il prossimo 1° marzo) da questa settimana sino alla finalissima il reality show occuperà ben 2 prime serate di Mediaset, la classica del lunedì e quella meno solita del venerdì. E proprio l’appuntamento del “venerdì” potrebbe creare qualche piccolo problema adche tornerebbe a scontrarsi con un’altra grande della televisione,. GF Vip,non teme rivalitorna in televisione e non con Ballando con le Stelle. Dopo tanta attesa e tantissimi ...

GrandeFratello : La produzione di #GFVIP e Alfonso Signorini smentiscono le indiscrezioni uscite su diverse testate online in merito… - trash_italiano : 4 settembre 2022, Cinecittà Alfonso Signorini rassicura gli inquilini sul fatto che la quinta edizione del #GFVIP… - IsaeChia : ‘#Ilcantantemascherato’, dopo le ultime frecciatine di #AlfonsoSignorini arriva la piccata replica di… - SaCe86 : Alfonso Signorini cala la maschera: «Cosa volete che mi faccia una Milly Carlucci? Contro il nulla, Ilary - siricrederanno : RT @perchetendenzat: “ el calvo de mierda “: entra in tendenza perché è così che le spagnole chiamano Alfonso Signorini. Scusate non mi s… -