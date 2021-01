Ztl, sospensione fino al 26 febbraio (Di martedì 26 gennaio 2021) Prosegue la sospensione della Ztl centrale a Torino. La Sindaca Chiara Appendino ha firmato oggi una nuova proroga del provvedimento di sospensione della ZTL, dal 1 febbraio 2021 al 26 febbraio 2021. Per tutto il mese di febbraio dunque si potrà continuare ad accedere liberamente al centro cittadino con il proprio veicolo, senza limitazioni di orario. Dall’ordinanza sono escluse le ZTL “Trasporto Pubblico, Pedonale e Area Romana”. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 26 gennaio 2021) Prosegue ladella Ztl centrale a Torino. La Sindaca Chiara Appendino ha firmato oggi una nuova proroga del provvedimento didella ZTL, dal 12021 al 262021. Per tutto il mese didunque si potrà continuare ad accedere liberamente al centro cittadino con il proprio veicolo, senza limitazioni di orario. Dall’ordinanza sono escluse le ZTL “Trasporto Pubblico, Pedonale e Area Romana”. L'articolo proviene da Nuova Società.

La sindaca Appendino ha firmato oggi una nuova proroga: si potrà continuare ad accedere liberamente al centro cittadino con il proprio veicolo.

TORINO. Appena due settimane, e poi sarà un intero anno di sospensione della Ztl. La sindaca Chiara Appendino ha firmato l'ennesima ordinanza che congela la zona a traffico limitato del centro: il tut ...

