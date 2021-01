Repubblica italiana | 66 governi in 74 anni E già Conte entra nel guinness

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 26 gennaio 2021) Sessantaseiin 74. Il primo record, tutto italiano, sta in questi due numeri. Il governoII è stato, appunto, il sessantaseiesimo governo dellae il secondo della XVIII legislatura. In carica dal 5 settembre 2019, Giuseppeal suo secondo mandato ha guidato Palazzo Chigi per 509 giorni fino ad oggi, quando si è dimesso al Quirinale. Come da prassi il governo resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino al giuramento di un nuovo esecutivo. Ma "l'avvocato del popolo" ha già diversi record all'attivo: dopo quello di essere stato chiamato due volte, nel 2018, a distanza di otto giorni, per ricevere dal capo dello Stato l'incarico di formare un esecutivo, quello di aver guidato due esecutivi con due maggioranze, per alcuni versi ...