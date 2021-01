Lo Spazio tra Roma e Parigi. L’amb. Masset in visita alla Tiburtina Valley (Di martedì 26 gennaio 2021) visita nella “Tiburtina Valley” per L’ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, che ieri si è recato dalle aziende intorno a cui si dispiega il filo spaziale che collega Roma e Parigi. Passaggi a Thales Alenia Space, TeleSpazio e Airbus Italia, tra realtà che rappresentano “il cuore pulsante di un’eccellente cooperazione”, ha spiegato L’ambasciatore. Primo passo nella #Tiburtina Valley, centro dell’alta tecnologia #spaziale italiana con le sue aziende @Thales Alenia S, @teleSpazio, @Airbus. Il cuore pulsante di un’eccellente cooperazione ???? dove l’innovazione al più alto livello stimola il rilancio dei nostri due paesi. pic.twitter.com/3C9B33QHW1 — Masset ... Leggi su formiche (Di martedì 26 gennaio 2021)nella “” perasciatore francese in Italia, Christian, che ieri si è recato dalle aziende intorno a cui si dispiega il filo spaziale che collega. Passaggi a Thales Alenia Space, Telee Airbus Italia, tra realtà che rappresentano “il cuore pulsante di un’eccellente cooperazione”, ha spiegatoasciatore. Primo passo nella #, centro dell’alta tecnologia #spaziale italiana con le sue aziende @Thales Alenia S, @tele, @Airbus. Il cuore pulsante di un’eccellente cooperazione ???? dove l’innovazione al più alto livello stimola il rilancio dei nostri due paesi. pic.twitter.com/3C9B33QHW1 —...

5Stefyt83 : @rapido_iam @Elisabetta82 Rotelle o no era una scelta dei presidi. Le istruzioni erano di avere banchi monoposto o… - RSbarbori : RT @Alessiaalice3: #PRELEMI stiamo dando spazio a quello che è successo in queste ultime ore invece di votare Pier, poi non vi lamentate se… - aleran73 : RT @RiccardoPennisi: Costruire piazze, occasioni di incontro per fruire dello spazio pubblico, per costruire inestimabile capitale sociale.… - Alessiaalice3 : #PRELEMI stiamo dando spazio a quello che è successo in queste ultime ore invece di votare Pier, poi non vi lamenta… - CNG_Italia : ?Tra poco, il focus group “Spazio e partecipazione per tutti” organizzato dal CNG nell'ambito dell'VIII Ciclo di Di… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio tra Nello spazio tra le nuvole Il Foglio Un ponte tra Bologna e il carcere. Liberi Dentro-Eduradio

Ne parla Ignazio Di Francesco, esperto di islam e monaco dossettiano, animatore dell’iniziativa: “Un ponte tra città e carcere ... si aggiunge un altro spazio quotidiano di mezz’ora dedicato a ...

Gucci, Alessandro Michele e il ruolo del mecenatismo culturale

Restauri, mostre, residenze: sette progetti di Gucci e Alessandro Michele, per raccontare il ruolo del brand nel settore del mecenatismo culturale ...

Ne parla Ignazio Di Francesco, esperto di islam e monaco dossettiano, animatore dell’iniziativa: “Un ponte tra città e carcere ... si aggiunge un altro spazio quotidiano di mezz’ora dedicato a ...Restauri, mostre, residenze: sette progetti di Gucci e Alessandro Michele, per raccontare il ruolo del brand nel settore del mecenatismo culturale ...