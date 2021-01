Joe Biden ha riammesso le persone transgender nell’esercito statunitense

Leggi su wired

(Di martedì 26 gennaio 2021) Kamala Harris, Joee Lloyd Austin (foto: Doug Mills-Pool/Getty Images)Il presidente degli Stati Uniti Joeha annullato il discriminatorio divieto per ledi far parte delle forze armate statunitensi, introdotto da Donald Trump nel 2019. L’ordine esecutivo è stato firmato ieri in presenza della vicepresidente Kamala Harris e del segretario della Difesa Lloyd Austin, rispettivamente la prima donna e il primo afroamericano a ricoprire queste cariche. Lesi riconoscono in un genere intermedio tra il maschile e il femminile oppure nel genere opposto rispetto al loro sesso biologico. Possono essere anche transessuali, cioè essersi sottoposte a un’operazione di transizione da un sesso all’altro, o essere in procinto di farlo. Alcune di loro ...