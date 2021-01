**Governo: Conte si dimette e guarda a ter, ma numeri non ci sono** (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Ogni giorno la sua pena e oggi la pena si incarna nel pallottoliere del Senato e nell'immagine di un Conte ter che stenta a decollare. Con un Matteo Renzi che appare ancora decisivo: per ora resta scritta sulla sabbia la volontà di rendere i suoi numeri ininfluenti. Per tenere in piedi la maggioranza, il senatore di Rignano resta decisivo, una constatazione che rende i nervi fragili dell'intera maggioranza, dal Pd a Leu, passando da M5S allo stesso Conte. I numeri a Palazzo Madama sono infatti fermi, sotto quota 10 nonostante il passo indietro del premier Giuseppe Conte, dimissioni che nelle prime ore della giornata avevano portato i 'pontieri' a confidare in una svolta, 14 senatori coinvolti nei negoziati. Ma i numeri, in queste ore, vivono sulle montagne ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Ogni giorno la sua pena e oggi la pena si incarna nel pallottoliere del Senato e nell'immagine di unter che stenta a decollare. Con un Matteo Renzi che appare ancora decisivo: per ora resta scritta sulla sabbia la volontà di rendere i suoiininfluenti. Per tenere in piedi la maggioranza, il senatore di Rignano resta decisivo, una constatazione che rende i nervi fragili dell'intera maggioranza, dal Pd a Leu, passando da M5S allo stesso. Ia Palazzo Madama sono infatti fermi, sotto quota 10 nonostante il passo indietro del premier Giuseppe, dimissioni che nelle prime ore della giornata avevano portato i 'pontieri' a confidare in una svolta, 14 senatori coinvolti nei negoziati. Ma i, in queste ore, vivono sulle montagne ...

